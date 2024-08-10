Группировки ВС Белоруссии у границ Украины будут усилены «Искандерами» и ССО

Армия Белоруссии направила на Гомельское и Мозырское направления дополнительные воинские части сил специальных операций (ССО), сухопутных войск, а также ракетные комплексы «Искандер» и авиацию после провокации со стороны Украины.
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