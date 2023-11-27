Пленный украинец Куманский: в ВСУ большое число отказников

Многие украинские бойцы стали отказываться сражаться и дезертировали. Пленный украинский военный Богдан Куманский заявил, что командование отправляло их на поле боя без должной подготовки, сообщило РИА «Новости».
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