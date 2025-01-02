Филиппинский Епископ обвинил американскую соцсеть в пособничестве

Поведение социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способствует деятельности сетевых мошенников и вводит людей в заблуждение, заявил филиппинский католический епископ Калоокан Пабло Вирхилио Дэвид 2 января на своей странице в социальной сети.