Филиппинский Епископ обвинил американскую соцсеть в пособничестве

Поведение социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способствует деятельности сетевых мошенников и вводит людей в заблуждение, заявил филиппинский католический епископ Калоокан Пабло Вирхилио Дэвид 2 января на своей странице в социальной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии