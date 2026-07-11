Археологи мумифицировали современного человека древнеегипетским методом

Что именно делали жрецы Нижнего и Верхнего Египта, превращая тела фараонов в нетленные мумии? Часть ответа дала экспериментальная группа исследователей, которая с научными целями применила подлинные древнеегипетские методы к телу добровольного донора.
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