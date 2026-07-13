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7дней.ru

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Анна Седокова запретила своему ребенку общаться с сыном Яниса Тиммы

Анна Седокова запретила своему ребенку общаться с сыном Яниса Тиммы

Вскрылись новые подробности скандала, который разгорелся на фоне откровений певицы. Анна Седокова кадр YouTubeНовые шокирующие подробности появились в деле о наследстве покойного баскетболиста Яниса Тиммы.

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