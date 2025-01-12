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«Думаю, нас разбанят не раньше лета 2026 года»

«Думаю, нас разбанят не раньше лета 2026 года»

В середине января большинство клубов РПЛ начнут зимние сборы перед весенней частью сезона. На днях традиционный медосмотр после отпуска провели футболисты «Пари Нижний Новгород», который после 18 туров идет на 12-м месте в турнирной таблице.

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