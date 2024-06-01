Один из самых проблемных участков ливневой канализации переделывают во Владивостоке

Сегодня на Луговой начался ремонт ливневой канализации. До середины июня здесь проложат новые трубы. Это критичсеки важно для данного участка, так как буквально в каждый ливень Луговую затапливает практически по двери авто, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу администрации города.