Трамп проехал на мусоровозе по Висконсину после оскорбительных слов Байдена

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проехал на мусоровозе по штату Висконсин после оскорбительных слов в адрес своих сторонников от действующего американского лидера Джозефа Байдена.
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