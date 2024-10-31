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Трамп проехал на мусоровозе по Висконсину после оскорбительных слов Байдена

Трамп проехал на мусоровозе по Висконсину после оскорбительных слов Байдена

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проехал на мусоровозе по штату Висконсин после оскорбительных слов в адрес своих сторонников от действующего американского лидера Джозефа Байдена.

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