Qiwi вновь разрешила отсрочить платеж за выкуп российского бизнеса до ноября 

Совет директоров группы Qiwi вновь разрешил продлить сроки выплаты второго транша по договору купли-продажи российских активов, сконцентрированных на компании «Киви», до 19 ноября, следует из сообщения международной компании.
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