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Qiwi вновь разрешила отсрочить платеж за выкуп российского бизнеса до ноября 

Qiwi вновь разрешила отсрочить платеж за выкуп российского бизнеса до ноября 

Совет директоров группы Qiwi вновь разрешил продлить сроки выплаты второго транша по договору купли-продажи российских активов, сконцентрированных на компании «Киви», до 19 ноября, следует из сообщения международной компании.

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