Где найти Мрамор в LEGO Fortnite — Мраморные локации

Скриншот от Pro Game Guides Как и Knotroot, Marble также является ценным ресурсом в LEGO Fortnite. Итак, если вы начинаете играть в новом режиме и хотите знать, где найти шарики в LEGO Fortnite, вы находитесь на правильной странице в Интернете.
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