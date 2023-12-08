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Где найти Мрамор в LEGO Fortnite — Мраморные локации

Где найти Мрамор в LEGO Fortnite — Мраморные локации

Скриншот от Pro Game Guides Как и Knotroot, Marble также является ценным ресурсом в LEGO Fortnite. Итак, если вы начинаете играть в новом режиме и хотите знать, где найти шарики в LEGO Fortnite, вы находитесь на правильной странице в Интернете.

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