ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб против Аксенова, Царева и Константинова

Также задержаны 18 агентов, причастных к диверсиям в КрымуФедеральная служба безопасности выявила в Крыму агентурную сеть украинских спецслужб, планировавшую совершить диверсионно-террористические акты против главы республики Сергея Аксенова, спикера местного парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, блогера Александра Талипова и экс-депутата Верховной рады Олега Царева.
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