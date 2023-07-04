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Неймар оштрафован на 3,3 млн долларов за создание пруда на своем участке в Бразилии. Власти считают, что нарушены экологические нормы

Неймар оштрафован на 3,3 млн долларов за создание пруда на своем участке в Бразилии. Власти считают, что нарушены экологические нормы

Земельный участок футболиста находится в Мангаратибе на южном побережье штата Рио-де-Жанейро. Власти оштрафовали форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» на 16 млн реалов (около 3,3 млн долларов) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны.

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