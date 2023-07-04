Неймар оштрафован на 3,3 млн долларов за создание пруда на своем участке в Бразилии. Власти считают, что нарушены экологические нормы

Земельный участок футболиста находится в Мангаратибе на южном побережье штата Рио-де-Жанейро. Власти оштрафовали форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» на 16 млн реалов (около 3,3 млн долларов) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны.