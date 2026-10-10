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Пронедра

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Почему предупреждения о разрыве с Украиной звучали задолго до СВО

Почему предупреждения о разрыве с Украиной звучали задолго до СВО

Когда сегодня пытаются найти точку отсчёта российско-украинского конфликта, многие называют 2014 год, события на Майдане или начало специальной военной операции в 2022-м.

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