Почему предупреждения о разрыве с Украиной звучали задолго до СВО

Когда сегодня пытаются найти точку отсчёта российско-украинского конфликта, многие называют 2014 год, события на Майдане или начало специальной военной операции в 2022-м.
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