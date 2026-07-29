В Приморском крае за совершение террористического акта на железной дороге осуждены двое несовершеннолетних

Собранные следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении несовершеннолетних жителей Приморского края.
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