В конгрессе попросили Рубио отменить приостановку помощи США другим странам

Несколько членов Палаты представителей конгресса из числа демократов направили новому госсекретарю США Марко Рубио письмо с просьбой отменить распоряжение о приостановке американской помощи другим странам.
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