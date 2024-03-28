Лавров заявил о готовности обсуждать обмен заключенными с США

Известия/Сергей Лантюхов Россия выражает готовность к диалогу с США по вопросу обмена заключенными на основе договоренностей, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве.
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