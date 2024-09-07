☝️Сегодня, с 8:00, стартовал ВТОРОЙ день голосования! Ваш голос важен для будущего нашего региона.
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☝️Сегодня, с 8:00, стартовал ВТОРОЙ день голосования! Ваш голос важен для будущего нашего региона.