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10 древних артефактов, которые рассказывают о повседневной жизни наших предков

10 древних артефактов, которые рассказывают о повседневной жизни наших предков

Древние артефакты из повседневной жизни наших предков. Сегодня ученые могут лишь догадываться о том, какой была личная жизнь древних людей, Глядя на безликие скелеты и руины, легко забыть, что в прошлом люди были почти такими же, как и сегодня.

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