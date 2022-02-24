10 древних артефактов, которые рассказывают о повседневной жизни наших предков

Древние артефакты из повседневной жизни наших предков. Сегодня ученые могут лишь догадываться о том, какой была личная жизнь древних людей, Глядя на безликие скелеты и руины, легко забыть, что в прошлом люди были почти такими же, как и сегодня.
Древние артефакты из повседневной жизни наших предков. Сегодня ученые могут лишь догадываться о том, какой была личная жизнь древних людей, Глядя на безликие скелеты и руины, легко забыть, что в прошлом люди были почти такими же, как и сегодня.
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