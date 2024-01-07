Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Президента участвовать в мартовских выборах

Сбор подписей в поддержку действующего главы государства ведется в Москве с 23 декабря Решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в выборах, которые пройдут уже в марте этого года, поддерживает ресторатор Ксения Караулова.