Мужчина вернулся к жизни после 45-минутной остановки сердца и стал преступником

Майкла Кнапински из штата Вашингтон, США, обвинили в расправе над мужчиной из-за наркотиков. Преступник, как передает Komo News, оказался тем человеком, которого вернули к жизни после 45-минутной остановки сердца четыре года назад.
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