В России хотят создать фонд "Олигархи за СВО": Деньги понесут добровольно-принудительно

BV Boris Voronin Англосаксы - ВСЕГДА были ВРАГАМИ Державной России, это было против Царской, против Советской и РФ в настоящий момент времени!!! ВЫВОД: к врагам России нужно относиться только и исключительно как к ВРАГАМ

Сергей Рубцов Так если не дадут то на ...уй этих олигархов!!!! Все отнять и отдать настоящим патриотам - собственникам или ГОСУДАРСТВУ!!!! Иначе будет ЖОПА!!!!