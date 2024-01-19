Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    Я считаю, что в великой советский державе было то, что, на мой взгляд, в нынешней России напрочь отсутствует - та общ...Зачем клеймить СССР?
  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    Я считаю, что в великой советский державе было то, что, на мой взгляд, в нынешней России напрочь отсутствует - та общ...Зачем клеймить СССР?
  • людмила михайлик
    Не думаю, что фейк,такие бунты будут по всей России при такой политике мы терпим, но не бесконечно"Бунт на оборонно...

В России хотят создать фонд "Олигархи за СВО": Деньги понесут добровольно-принудительно

В России хотят создать фонд "Олигархи за СВО": Деньги понесут добровольно-принудительно

Царьград Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress В России хотят создать фонд "Олигархи за СВО": деньги туда понесут добровольно-принудительно.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Англосаксы - ВСЕГДА были ВРАГАМИ Державной России, это было против Царской, против Советской и РФ в настоящий момент времени!!! ВЫВОД: к врагам России нужно относиться только и исключительно как к ВРАГАМ
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23 час.
Сергей Рубцов
Так если не дадут то на ...уй этих олигархов!!!! Все отнять и отдать настоящим патриотам - собственникам или ГОСУДАРСТВУ!!!! Иначе будет ЖОПА!!!!
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23 час.
Александр Рожков
Свежо предание, а верится с трудом. Мы не можем поменять наши ценности! Самое главное завоевание ельцинской России - частная собственность! Она священна!
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20 час.

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