Царьград Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress В России хотят создать фонд "Олигархи за СВО": деньги туда понесут добровольно-принудительно.
В России хотят создать фонд "Олигархи за СВО": Деньги понесут добровольно-принудительно
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Англосаксы - ВСЕГДА были ВРАГАМИ Державной России, это было против Царской, против Советской и РФ в настоящий момент времени!!! ВЫВОД: к врагам России нужно относиться только и исключительно как к ВРАГАМ
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23 час.
Сергей Рубцов
Так если не дадут то на ...уй этих олигархов!!!! Все отнять и отдать настоящим патриотам - собственникам или ГОСУДАРСТВУ!!!! Иначе будет ЖОПА!!!!
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23 час.
Александр Рожков
Свежо предание, а верится с трудом. Мы не можем поменять наши ценности! Самое главное завоевание ельцинской России - частная собственность! Она священна!
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20 час.
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