НАТО будет поддерживать стремление Киева вступить в альянс, пока тот продолжает реформы

Совет НАТО-Украина, который прошел в рамках саммита альянса в Вашингтоне в среду, 11 июля, принял решение о том, что пока Украина продолжает реформы, ее усилия по присоединению к альянсу будут поддерживаться, – сообщают СМИ.
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