Страна и люди
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Страна и люди

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На Тайване произошло второе землетрясение магнитудой 5,8

На Тайване произошло второе землетрясение магнитудой 5,8

На Тайване зафиксировали второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Очаг залегал на глубине 13 километров.

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