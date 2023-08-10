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Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Горячий привет виновнику торжества! В Российских СМИ стали мелькать сообщения, из разных уголков страны о том, что люди (стихийная толпа) принялись карать пойманных преступников (поджигателей, убийц, пе_дофилов и проч.

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алекс кузь
Капитализм и феодалы - абсолютное зло. Всякий суд - отчуждение права карать у граждан в пользу закона.
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7 час.
Гость Гатапонта
Народ, в отличии от власти, всегда прав. И судить должен, только народ. Его не подкупишь и ему не дашь команду. Тогда будет справедливость.
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6 час.
Руслан Богомолов
Вот только частенько при самосудах народ подменяется толпой.
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3 час.

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