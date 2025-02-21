United Rugby Championship. 9-й тур. «Буллс» сыграют с «Лайонс»

United Rugby Championship 9-й тур 22 февраля Буллс – Лайонс – 15.00 мск Турнирное положение: Лейнстер – 52 очка (11 игр), Глазго – 42 (11), Буллс – 34 (10), Шаркс – 33 (10), Манстер – 31 (11), Кардифф Блюз – 30 (11), Бенеттон – 28 (11), Скарлетс – 27 (11), Эдинбург – 24 (11), Стормерс – 24 (11), Коннахт – 24 (11), Лайонс – 23 (9), Ольстер – 23 (11), Оспрейс – 22 (11), Дзебре – 20 (11), Дрэгонс – 8 (11).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Светлана Журова: «Все идет к тому, что скоро наши спортсмены вернутся на международные соревнования с флагом и без каких-либо ограничений»
- Кревязюк об изменении текста гимна в ответ на слова Трампа: «Он меняется, когда того требует момент. Канада – суверенное государство. У нас своя культура, мы сильны»
Свежие комментарии