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United Rugby Championship. 9-й тур. «Буллс» сыграют с «Лайонс»

United Rugby Championship 9-й тур 22 февраля Буллс – Лайонс – 15.00 мск   Турнирное положение: Лейнстер – 52 очка (11 игр), Глазго – 42 (11), Буллс – 34 (10), Шаркс – 33 (10), Манстер – 31 (11), Кардифф Блюз – 30 (11), Бенеттон – 28 (11), Скарлетс – 27 (11), Эдинбург – 24 (11), Стормерс – 24 (11), Коннахт – 24 (11), Лайонс – 23 (9), Ольстер – 23 (11), Оспрейс – 22 (11), Дзебре – 20 (11), Дрэгонс – 8 (11).

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