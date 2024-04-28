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Повторение «рейда Басаева» в Белоруссии. Зачем Лукашенко вспоминает Стамбульские соглашения

Повторение «рейда Басаева» в Белоруссии. Зачем Лукашенко вспоминает Стамбульские соглашения

Всебелорусское народное собрание, несмотря на повышенный новой конституцией статус и большое количество участников, не стало затяжной говорильней, подобно позднесоветским съездам народных депутатов.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Батька должен повоевать, внести свлю лепту в развал ЕС.
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15 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Приятно слышать благоразумного человека, Лукашенко, всё чётко, разложил по полочками, без всяких увилиаваний, всё как батька, для своих детей делает, нашим руководителям, России, стоит многому научиться у него, поэтому там порядок и всегда думают о своих людях, материальную составляющую в виде денег, никогда не ставят во главе, всё делают по совести, как для себя. Возникает гордость за их президента, оказывается так тоже можно было, когда в нашей стране будут принимать решения, которые будут в первую очередь помогать людям, пример вот он,рядом, если захотеть, то всё получается, оказывается. Смотришь в лица окружающих его людей, они уверены в нём, рассудок и совесть присутствует даже во взгляде, напоминает СССР, порядок , четкость действий и ответов, в глаза говорит, без хитрости, лжи и меркантильности в делах. Видно,что если надо, зубами разорвут тех, кто вздумает на них напасть. Молодец
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14 час.

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