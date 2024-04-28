Повторение «рейда Басаева» в Белоруссии. Зачем Лукашенко вспоминает Стамбульские соглашения

ВЧ

Владимир Черноморский

Приятно слышать благоразумного человека, Лукашенко, всё чётко, разложил по полочками, без всяких увилиаваний, всё как батька, для своих детей делает, нашим руководителям, России, стоит многому научиться у него, поэтому там порядок и всегда думают о своих людях, материальную составляющую в виде денег, никогда не ставят во главе, всё делают по совести, как для себя. Возникает гордость за их президента, оказывается так тоже можно было, когда в нашей стране будут принимать решения, которые будут в первую очередь помогать людям, пример вот он,рядом, если захотеть, то всё получается, оказывается. Смотришь в лица окружающих его людей, они уверены в нём, рассудок и совесть присутствует даже во взгляде, напоминает СССР, порядок , четкость действий и ответов, в глаза говорит, без хитрости, лжи и меркантильности в делах. Видно,что если надо, зубами разорвут тех, кто вздумает на них напасть. Молодец