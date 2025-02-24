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SEC может отозвать иски против крупнейших криптобирж в США — важнейшая победа для индустрии

SEC может отозвать иски против крупнейших криптобирж в США — важнейшая победа для индустрии

CEO Coinbase Брайан Армстронг объявил, что SEC планирует отозвать иск против криптобиржи, что является ярким сигналом о начале формирования новой регуляторной базы, которая будет способствовать развитию криптоиндустрии в США.

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