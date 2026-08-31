Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

Финансовые организации должны будут предоставлять сведения о работе с должниками С 1 сентября у банков и микрофинансовых организаций появится новое обязательство — передавать в Федеральную службу судебных приставов данные о работе с просроченной задолженностью россиян, в том числе если к взысканию привлекаются коллекторы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым