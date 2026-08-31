Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

Финансовые организации должны будут предоставлять сведения о работе с должниками С 1 сентября у банков и микрофинансовых организаций появится новое обязательство — передавать в Федеральную службу судебных приставов данные о работе с просроченной задолженностью россиян, в том числе если к взысканию привлекаются коллекторы.