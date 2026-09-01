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'The Neverfear' author Katherine Rundell inspires further reading

'The Neverfear' author Katherine Rundell inspires further reading

Katherine Rundell discusses "The Neverfear," available Tuesday, the third book in her "Impossible Creatures" series, and cautions about AI.

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