Вниманию граждан и владельцев животных Черноморского района Республики Крым!

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Евпаторийский городской лечебно-профилактический центр» информирует Вас, о подозрении на заболевание бешенства кошки (бесхозной), труп которой забран на ограниченной территории, координаты: 45.
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