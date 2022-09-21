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Физики подводят промежуточные итоги изучения свойств хиггсовского бозона

Физики подводят промежуточные итоги изучения свойств хиггсовского бозона

Десятилетие открытия бозона Хиггса и некоторое затишье перед ожидающимся потоком новых данных коллайдера стали для физиков удобным моментом, чтобы подвести промежуточные итоги исследований бозона Хиггса на основе всей статистики сеанса LHC Run 2.

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