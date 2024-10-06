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Петербургский дневник

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В России планируют усилить контроль за работой маркетплейсов

В России планируют усилить контроль за работой маркетплейсов

Владельцы будут нести ответственность за реализацию нелегальной продукции Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение усилить госрегулирование маркетплейсов.

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