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Царьград

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Чудо Великой Субботы: как совершается схождение Благодатного огня 2024 - прямая трансляция

Чудо Великой Субботы: как совершается схождение Благодатного огня 2024 - прямая трансляция

Чудо Великой Субботы - схождение Благодатного огня. Его ждут миллионы верующих по всему миру. Сподобимся ли мы этого чудесного явления в нынешнем году? Царьград ведёт прямую трансляцию того, как совершается схождение Благодатного огня в 2024 году.

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