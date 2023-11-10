В Петербурге почти в 5 раз вырос спрос на диетологов и нутрициологов

Эксперты связывают такой ажиотаж с трендом заботы о своём ментальном и физическом здоровье. В сентябре спрос на услуги диетологов и нутрициологов в Петербурге вырос в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии