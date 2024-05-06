В Пермском крае полицейские и общественники присоединились к акции «Сад Памяти»

В Пермском крае сотрудники ОМВД России по Октябрьскому городскому округу совместно с представителями управления культуры, Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел, ветеранами ОВД и ребятами из трудового отряда присоединились к международной акции «Сад памяти».