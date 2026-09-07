КНДР готовится удивить мир: Ким Чен Ын укрепляет военно-морские силы

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Лидер КНДР Ким Чен Ын анонсировал очередное достижение в укреплении военно-морских сил страны, которое будет продемонстрировано через восемь месяцев.
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