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Экс-главком НАТО: Украине стоит смириться с временной потерей территорий

Экс-главком НАТО: Украине стоит смириться с временной потерей территорий

Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по "корейскому сценарию". Об этом в своей статье для Bloomberg заявил экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

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