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Испания не проигрывает 18 официальных матчей подряд – 16 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии

Испания не проигрывает 18 официальных матчей подряд – 16 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии

Сегодня команда Луисаде ла Фуэнте обыграла сборную Дании в третьем туре группового этапа Лиги наций со счетом 1:0.

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