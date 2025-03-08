Путин: Многое в жизни держится именно на женщинах

Президент поздравил россиянок с Международным женским днем в видеообращении.фото: kremlin.ruПрезидент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем в видеообращении, распространенным 8 марта пресс-службой Кремля.
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