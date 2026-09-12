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FiNE NEWS

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Григорий Лепс рассказал о планах ухода со сцены и состоянии здоровья

Народный артист России Григорий Лепс высказался о перспективах завершения своей музыкальной карьеры, отметив, что возраст и состояние здоровья влияют на его профессиональную деятельность.

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