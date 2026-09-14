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Татарстанда коры һава торышы урнашачак

Бүген, 14 сентябрьдә, тыныч коры һава торышы урнашты, төш вакытында һава +16.+20 градуска кадәр җылынды, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.

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