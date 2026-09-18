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Украина массово запустила сотни БПЛА по гражданским объектам России

Украина массово запустила сотни БПЛА по гражданским объектам России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны и акваториями Чёрного и Азовского морей.

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