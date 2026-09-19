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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев обыграл 171-ю ракетку мира в квалификации Кубка Дэвиса. Чемпион US Open выиграл восьмой матч подряд

Вторая ракетка мира Александр Зверев обыграл №171  Матея Додига в матче второго раунда квалификации Кубка Дэвиса – 6:4, 7:6(3).

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