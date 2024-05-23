Без изнуряющих диет: как аппаратная косметология помогает в борьбе с лишним весом

В преддверии лета и сезона отпусков многие особенно активно интересуются темой похудения. И если для одних забота о фигуре и здоровье является неотъемлемой частью жизни, то у других время надеть спортивную форму и начать следить за своим питанием находится лишь с приближением самого теплого времени года.