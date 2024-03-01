Мы неоднократно отмечали феномен украинского сознания. Если поговорить с украинцами на улицах их городов, то выяснится, что едва ли не каждый желает победить Россию на поле боя.
Дураки кончились вместе с Украиной. Но Макрон будет их искать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Максим Буров
Нашли уже. Поляков. Разморозили для них 137 миллиардов евро. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Предельно ясно каких услуг потребует ЕС и США от поляков за эти деньги.
Ответить
1 д.
Natalija Osminina
Да нет. Дуда чуть морду Макрону не набил за его предложение первыми броситься под танки. И что для них 137 миллиардов, если с Германии Дуда требует 850 миллиардов за то, что отдает им Данциг и Силезии в совместное (или во временное)) пользование. Поляки не пойдут.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии