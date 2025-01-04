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Кержаков о переходе Быстрова в «Спартак» в 2005-м: «Зениту» нужны были деньги, руководство захотело его продать»

— Помню уход Быстрова в «Спартак», он тогда отвальную делал (смеется). Об этом нельзя говорить, это одно из того, что не попало в общественное поле (улыбается).

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