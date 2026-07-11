Основатель Spotify вложился в немецкий завод, который делает ИИ-дроны для Украины

Стартап Helsing SE, производственные мощности которого расположены на юге Германии, изготавливает "дешевые и автономные" дроны, которые используют Вооружённые силы Украины, выяснила газета The New York Times.
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