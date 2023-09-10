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Политики Индии возмутились встречей делегатов G20 в стиле Болливуда

Политики Индии возмутились встречей делегатов G20 в стиле Болливуда

Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar Делегатов стран G20 встречали в аэропорту Нью-Дели с песнями и танцами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да вот именно!!! Куда  недавно приезжал Лавров, там тоже его  встречали  танцами.... Лавров стоял, у него был растерянный вид, он даже не понимал, как ему себя вести? Пытался даже улыбаться. но у него это плохо получалось...  Я еще такого безобразия не видела до этого...  Издевательство какое-то... Официальный визит, а тут такая хрень творится...
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