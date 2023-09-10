Политики Индии возмутились встречей делегатов G20 в стиле Болливуда

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лина любимцева

Да вот именно!!! Куда недавно приезжал Лавров, там тоже его встречали танцами.... Лавров стоял, у него был растерянный вид, он даже не понимал, как ему себя вести? Пытался даже улыбаться. но у него это плохо получалось... Я еще такого безобразия не видела до этого... Издевательство какое-то... Официальный визит, а тут такая хрень творится...