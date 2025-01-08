Штурмовик ВС России вывез на мотоцикле 12 раненых в боях за Курахово

Военнослужащий штурмового отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск с позывным "Катранг" вывез на мотоцикле 12 сослуживцев, которые получили ранения в ходе боев за Курахово.
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