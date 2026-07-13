Российский экспорт кормов для кошек и собак достиг рекорда

Российский экспорт кормов для кошек и собак за первые пять месяцев 2026 года без учета данных стран ЕАЭС за май достиг рекорда, увеличившись на 33 процента, до 42 тысяч тонн в натуральном выражении, и в полтора раза, до 101 миллиона долларов, в денежном.