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Российский экспорт кормов для кошек и собак достиг рекорда

Российский экспорт кормов для кошек и собак достиг рекорда

Российский экспорт кормов для кошек и собак за первые пять месяцев 2026 года без учета данных стран ЕАЭС за май достиг рекорда, увеличившись на 33 процента, до 42 тысяч тонн в натуральном выражении, и в полтора раза, до 101 миллиона долларов, в денежном.

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